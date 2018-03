Un parcheggio abusivo all'interno dell'area degli archi della Marina nel percorso fra l'ingresso del porto e piazza Alcalà. I militari della Guardia costiera di Catania sono intervenuti questa mattina per verificare la regolarità di alcune aree in concessione demaniale a privati ricadenti all’interno dell’ambito portuale. I controlli hanno consentito di accertare l'attività abusivamente esercitata dalla società Dogana parking Catania Srl.

Senza alcun titolo o autorizzazione, la società aveva realizzato sbarre di accesso, casotti di vigilanza e un circuito di videosorveglianza perimetrale. L’attività commerciale, peraltro, era anche pubblicizzata su vari siti internet: oltre al parcheggio a ore, offriva ai clienti la possibilità di effettuare abbonamenti settimanali e mensili, il servizio di navetta che collega con l’aeroporto di Catania, escursioni sull’Etna e anche il lavaggio dell’autovettura.

I militari della guardia costiera hanno sequestrato l’intera area su cui veniva esercitata l’attività abusiva e hanno denunciato il responsabile della società di gestione della Dogana parking Catania Srl. Da un primo accertamento, sono emerse delle irregolarità relative al mancato pagamento dei canoni demaniali previsti nei confronti del l’autorità portuale di Catania e la totale assenza di certificazione di competenza di altre autorità amministrative. Inoltre, all'interno della struttura non c'erano estintori né manichette da utilizzare in caso di incendio o di altro tipo di emergenza. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la società effettuava i maggiori introiti, senza alcuna regola, durante le ore notturne. In zona infatti spesso vengono organizzati eventi, concerti e serate musicali all’interno della Vecchia dogana.