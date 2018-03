«È stata una cosa inaspettata, avvenuta da un momento all'altro. Nemmeno lo avevo visto». Con il viso segnato dalla gioia e le parole ancora piene di stupore, Carmelo Eugenio Amas, venditore ambulante acese, commenta a MeridioNews la «la sorpresa» che ha vissuto ieri nel trovarsi davanti Gianni Morandi. Quello che per Carmelo poteva essere il solito sabato pomeriggio, trascorso a vendere le arance rosse con la sua Ape nella trafficata via Salvatore Vigo, si è trasformato in un momento concitato e indimenticabile. Morandi, forse incuriosito e allo stesso tempo affascinato dal contesto non ha perso l'occasione di immortalare il momento e pubblicarlo nella sua frequentatissima pagina Facebook.

Lo ringrazio per la pubblicità che ha fatto al nostro prodotto

«In dieci minuti che è rimasto qui è successo un manicomio, lo spavento totale». Alle 17 il punto dove staziona Carmelo diventa affollatissimo. La gente passa incuriosita, le macchine si fermano e Carmelo ne approfitta per parlare con il cantante bolognese. «Io ero girato – racconta -, mi ha dato una pacca sulla spalla chiedendomi se lo conoscessi. Io gli ho risposto subito: “Lei è un cantante, lei è il signor Gianni Morandi”. Lui inizia subito a ridere e mi chiede se potevamo farci un selfie: insieme a me e alle arance». Carmelo non esita ad accettare: «Dopo la foto mi ha fatto vedere lo scatto sulla sua pagina Facebbok – aggiunge -. Poi gli ho regalato una busta del prodotto che vendo».

Morandi ad Acireale sembra davvero molto affezionato. Risalgono a poco tempo fa le foto del cantante di Monghidoro in zona Fanciullo e, ancora, in piazza Duomo. Dopo essere stato nella città barocca insieme a Claudio Baglioni per il tour Capitani coraggiosi , Morandi è tornato ieri nella città dei cento campanili per l’unica tappa siciliana di D’amore d’autore,una tournée che prevede quaranta canzoni in scaletta. L’appuntamento siciliano si è svolto al Pal Art Hotel di Acireale. Nel pomeriggio, l’artista ne ha approfittato per godersi la città e immortalare una scena tipica delle nostre zone. La foto del venditore ambulante con Gianni Morandi che mostra la metà di un’arancia rossa è spopolata sui social, scatenando i commenti di siciliani e non che hanno elogiato il tipico prodotto nostrano.

Per il ventenne Amas, da sempre ambulante insieme alla sua famiglia, questa domenica mattina sembra avere un sapore diverso: «In tanti si sono fermati e mi hanno chiesto se Giannì tornerà. Ma io rispondo che non lo so: intanto lo aspetto – continua -. Lo ringrazio per la pubblicità che ha fatto al nostro prodotto che, oltre ad essere una risorsa tutta nostra, è qualcosa di genuino e naturale».