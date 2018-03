Circonvallazione chiusa all'altezza del cantiere della metropolitana dove sorgerà la fermata Nesima-Fontana. Code chilometriche in ogni direzione e traffico in tilt da quando, circa un'ora fa, viale Felice Fontana è stato chiuso. A paralizzare la zona della città è l'uscita dal sottosuolo della talpa meccanica che ha concluso le perforazioni dei lavori di completamento del tunnel sotterraneo della galleria della nuova fermata della metropolitana della Ferrovia circumetnea.

Come da programma, questa operazione arriva alla fine dello svuotamento dello spazio al di sotto della circonvallazione che ha permesso la conclusione di una parte molto delicata dei lavori. Sul posto, in questo momento, una enorme gru che provvederà a estrarre la testa della talpa fresante di oltre dieci metri. «Una volta tanto, il traffico è dovuto a una notizia buona, a una cosa positiva per la città», commenta a MeridioNews il dirigente tecnico della Ferrovia circumetnea, Salvatore Fiore.

Altre lunghe code sono dovute anche a un incidente stradale che si è verificato lungo la tangenziale fra lo svincolo di Misterbianco e quello di San Giovanni Galermo. Quel tratto di tangenziale - per cui l'uscita obbligatoria è stata per ore a Misterbianco - è stato riaperto pochi minuti fa. Il personale dell'Anas sarebbe riuscito a rimuovere il carico di arance e a pulire la carreggiata invasa dal gasolio.