Duplice arresto effettuato dai carabinieri di Giarre per detenzione abusiva di armi, munizioni e sostanze stupefacenti.

A seguito di perquisizione domiciliare, Giovanni Romano, un 44enne residente a Riposto, è stato trovato in possesso di un fucile mono-canna calibro 16, risultato rubato a gennaio 2010. A casa dell'uomo sono state trovate munizioni, per un totale di 32 cartucce, e una katana con lama in acciaio lunga 75 centimetri.

Durante i controlli, è stato arrestato anche un 45enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti. Nel suo garage - usato da Romano per parcheggiare un motociclo - è stato trovato un involucro contenente un chilogrammo di marijuana. I due sono stati trasferiti nel carcere di piazza Lanza a Catania.