Una forte esplosione al piano terra di un palazzo all'altezza del civico 335 di via Garibaldi, all'incrocio con via Plebiscito. Il fatto è avvenuto intorno alle 19.30 e non è ancora chiaro quante siano le vittime. In base a quanto si apprende sul posto, i morti potrebbero essere quattro. Certamente sono rimasti coinvolti, oltre ai residenti, alcuni vigili del fuoco, intervenuti sul posto su segnalazione di una fuga di gas. Dei pompieri i morti sarebbero due. Una terza persona, invece, sarebbe un residente di nazionalità italiana.

Secondo quanto si apprende, gli uomini inviati dal comando provinciale di via Cesare Beccaria stavano tentando di entrare in una bottega nell'edificio, dal quale sarebbe provenuto un forte odore di gas. Mentre erano impegnati a tentare di tagliare la porta della stanza - forse adibita a deposito di biciclette - , si sarebbe verificata la deflagrazione che avrebbe scaraventato lontani diversi uomini dei pompieri.

Sul posto le ambulanze del 118, gli stessi vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. Gli uomini dell'Asec, l'azienda che si occupa della rete del gas a Catania, avrebbero escluso che si sia trattato di una perdita nelle condutture, accreditando così l'ipotesi che l'esplosione sia attribuibile a una bombola di gas. Solo intorno alle 21 i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nella bottega al pian terreno, assieme alle unità cinofile.