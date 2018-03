Auto in fiamme, la notte scorsa, poco dopo l’una, in via Vittorio Emanuele ad angolo con via Garibaldi, a Paternò. A prendere fuoco una Fiat 600 che è stata completamente distrutta dal rogo. Le fiamme fortunatamente non si sono estese al resto delle auto parcheggiate in zona non distanti dalla Fiat interessata dal rogo. Sul posto oltre i pompieri anche i carabinieri della locale compagnia. Non è ancora stato possibile accertare le cause che hanno provocato il fuoco, che ha provocato momenti di tensione tra i residenti del corso principale svegliati dal denso fumo nero, sprigionato dai copertoni che bruciavano e dall’esplosione del serbatoio del mezzo.

Mentre sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica, gli investigatori stanno verificando le immagini registrate dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona e che potrebbero fornire un aiuto alle indagini. I carabinieri, per il momento, non escludono alcuna ipotesi. Il mezzo è di proprietà di un uomo che noleggia auto.

A Giarre altro intervento dei pompieri del distaccamento di Riposto e di Catania intervenuti per domare il rogo scoppiato questa mattina all’interno di una villetta in via Ungaretti. In quel momento erano presenti tre persone: il rogo sarebbe partito dal vano cucina. Immediati i soccorsi con gli uomini del 115 che hanno domato l’incendio in un paio d’ore. Due persone sono rimaste leggermente intossicate e sono state costrette a fare ricorso alle cure dei sanitari.