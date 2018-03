È un pari amaro, quello ottenuto dal Catania a Bisceglie: il Trapani infatti torna ad agganciare i rossazzurri al secondo posto, mentre il Lecce, impegnato domani, ha buone chance di incrementare il vantaggio sui rossazzurri. Il pari beffa di Delvino, arrivato in pieno recupero, mette sul banco degli imputati un Lucarelli reo di aver variato un assetto tattico che stava ben funzionando, con un Bisceglie in difficoltà soprattutto sulla catena di destra. Spicca la prova di Porcino, migliore in campo per distacco: bene anche l'inesauribile Manneh. In difficoltà invece Ripa, colpevole di aver mancato il gol in alcune occasioni propizie.

Top

Antonio Porcino: il ragazzo, arrivato dalla Reggina nel mercato di gennaio, offre una grande prestazione. Imperversa sulla fascia sinistra, non dando mai tregua al dirimpettaio Giron, spesso in difficoltà su di lui. Mette molti cross pericolosi e, su uno di questi, Barisic riesce a sbloccare il risultato. Lucarelli lo fa uscire, sbagliando: motorino inesauribile

Top

Khalifa Manneh: il giovane gambiano si rende autore di una partita positiva, supportando nel migliore dei modi Porcino sulla corsia di sinistra. Grande corsa, unita a una discreta qualità e una lucidità ancora da migliorare: Manneh è una costante spina per il fianco destro della difesa del Bisceglie. Si spende fino all'ultimo, quando viene sostituito da Russotto

Top

Maks Barisic: il suo ingresso nella top 3 di giornata è legato quasi unicamente alla rete che ha sbloccato la partita. Fino a quel momento, infatti, l'attaccante croato si era visto ben poco, ma ha il merito di sfruttare al massimo la prima e unica chance capitatagli

Flop

Francesco Ripa: il bomber ex Juve Stabia si danna l'anima, ma mancando l'appuntamento con la rete il giudizio non può che essere negativo. Il numero 29 rossazzurro ha sui piedi una grande occasione per fare centro nel primo tempo, con un super Crispino a opporsi, mentre nella ripresa il suo gol è annullato per fuorigioco. Da un attaccante con le sue credenziali, però, si chiede di più: probabilmente dà il suo meglio con una prima punta accanto.

Flop

Ramzi Aya: il difensore italo-tunisino fa passare qualche brivido a Pisseri. Una sua disattenzione nel primo tempo permette a Montinaro di calciare, con la palla fuori di un soffio. Nella ripresa, poi, perde totalmente contatto con D'Ursi, il cui colpo di testa sfiora il palo sinistro.

Flop

Giuseppe Rizzo: gioca solo nel finale di gara, ma da un giocatore della sua esperienza ci si attende che alcuni falli si evitino. Il riferimento è all'ingenuo contatto che porta alla rete di Delvino: serve più lucidità, in frangenti del genere. L'impressione è che i punti persi stasera possano essere decisivi, in negativo, nell'economia del campionato rossazzurro.