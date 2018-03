Cronaca – Il 28 marzo sarà una giornata di lutto cittadino. È il giorno in cui, nella Cattedrale di Catania, si svolgerà l'ultimo saluto a Dario Ambiamonte, il pompiere 39enne rimasto ucciso durante l'intervento di soccorso del 20 marzo in via Sacchero. Quando una violenta deflagrazione ha tolto la vita a lui e al suo collega Giorgio Grammatico