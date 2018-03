Dubai, Norimberga, Tolosa, Nantes, Nizza, Bordeaux e Londra Southend. Sono queste le sette nuove rotte che arrivano all'aeroporto Fontanarossa di Catania a partire da fine marzo. A questi si aggiungono Marrakech e Siviglia in autunno e aumento delle frequenze su Francoforte, Malta, Parigi, Monaco, Dusseldorf e sulla Catania-Roma che, in estate, arriverà a 40 voli giornalieri.

Trentuno Paesi stranieri collegati con il capoluogo etneo dall'Europa, dall'Africa e dall'Asia con 97 voli diretti da 77 aeroporti internazionali e otto hub intercontinentali. Sono questi i numeri della Summer 2018 dell'aeroporto Bellini, che verrà messa in atto nei sette mesi che vanno da fine marzo a fine ottobre.

«Mai così tanti hub collegati a Fontanarossa come nell'estate 2018 - commenta l'amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi - Oltre ai due scali italiani di Fiumicino e Malpensa, i passeggeri potranno scegliere fra le grandi piattaforme internazionali di Dubai, Amsterdam, Francoforte, Istanbul, Londra, Madrid, Monaco e Parigi, da dove proseguire il viaggio per gli altri continenti sfruttando fra le varie coincidenze».

Intanto, in previsione delle festività pasquali sono 205mila i passeggeri previsti in transito su Catania, il dieci per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Di questi, 75mila sono stranieri. Anche questo un dato in crescita rispetto alla Pasqua del 2017 del 15 per cento. «L'Isola si conferma un brand dalla forte capacità attrattiva: dopo il grande exploit del 2017, quando lo scalo etneo ha raggiunto la cifra record di oltre nove milioni di passeggeri, anche le previsioni di traffico per la Pasqua 2018 confermano questa tendenza che privilegia la Sicilia".