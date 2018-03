Un incidente si è verificato intorno alle 12.30 lungo via Etnea all'altezza dell'incrocio con via San Nicolò al Borgo. Lo scontro è avvenuto fra una macchina Citroen C3 che procedeva su via Etnea in direzione piazza Cavour e un motorino.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti i carabinieri ed è stata chiamata anche un'ambulanza del 118 per le operazioni di soccorso al centauro che ha impattato con il suolo. Nessun ferito grave, ma in zona il traffico è fortemente rallentato.