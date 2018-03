Irrompe la Lega nella campagna elettorale per le amministrative a Catania. Come anticipato già ieri da MeridioNews, è Angelo Attaguile l'uomo che intende correre sotto le insegne del Carroccio per la poltrona di sindaco. «Sono pronto a metterci la faccia per la mia città - riferisce ai giornalisti - la politica ha bisogno di essere costruita, va recuperato il voto d'opinione che va al Movimento 5 stelle, non basta il voto d'appartenenza». Una decisione strettamente legata dunque al terremoto dei risultati delle ultime Politiche, dicono i leghisti etnei, ma anche ai rapporti a dir poco freddi con la maggioranza di Nello Musumeci alla Regione. Nel governo manca il riconoscimento di un assessorato per la Lega, a lungo inseguito dallo stesso Attaguile: adesso va scongiurato uno scenario che veda esclusi i salviniani anche dalle amministrazioni locali cui punta il centrodestra.

Accanto all'ex deputato originario di Grammichele che incontra la stampa, siedono l'unico deputato Ars della Lega, Tony Rizzotto, e gli altri vertici del partito fra cui il vicesindaco di Mascalucia, già candidato alla Camera, Fabio Cantarella. «Non c'è un nome migliore di quello di Angelo per rappresentare il nostro partito in una città come Catania - spiega Rizzotto - l'operazione al momento è necessaria, soprattutto perché siamo davanti al calo di Forza Italia rispetto alla Lega. Siamo in continua crescita e questo può portare a un risultato a sorpresa».

Convitato di pietra dell'iniziativa di debutto del candidato della Lega è appunto l'europarlamentare di Forza Italia Pogliese, candidato sindaco scelto da gran parte delle componenti del centrodestra. «Per lui ho rispetto e stima, ma la situazione è identica a quella delle Regionali - ragiona Attaguile - non bisogna confrontarsi fra partiti solo dal punto di vista elettorale». Il nodo che i leghisti intendono porre agli alleati e provare a sciogliere è tutto politico: «Quando vengono fuori certi risultati il politico ha il dovere di dire cosa c'è che non va, quello per i grillini è un voto d'opinione con cui bisogna confrontarsi», dice guardando ancora al voto del 4 marzo l'ex uomo dell'Mpa. Per lui Palazzo degli elefanti è quasi un chiodo fisso: già nel 2005 si era candidato a sindaco di Catania con la Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza. Le altre voci in sala, a microfoni spenti, traducono dal politichese il concetto: «Non ci ha cercato nessuno, non veniamo considerati da Forza Italia e dagli altri partiti, senza avere pari dignità ce ne andiamo per conto nostro».

Anche un'altra sigla è pronta ad affiancarsi alla discesa in campo di Attaguile, quella cioè del movimento Energie per l'Italia fondato dall'ex candidato sindaco a Milano Stefano Parisi. Presente in sala l'ex deputato di Pdl e Grande Sud Ugo Grimaldi: «Pogliese è un bel nome, ma se non c'è alcuna considerazione per le altre forze del centrodestra non abbiamo altra scelta - commenta il referente regionale del partito - andare avanti in autonomia anche a Catania e Attaguile per noi è l'uomo giusto».