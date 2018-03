Acireale diventa palcoscenico per i registi indipendenti. E lo fa grazie a Eralavò, l’associazione culturale che ieri al Cine Margherita ha inaugurato gli appuntamenti parlando di cinema con la rassegna Movi(e)menti indipendenti. «Ci piace creare delle occasioni stimolanti per parlare di cultura - spiga Maria Continella, attivista di Eralavò - Sappiamo che le possibilità offerte ai giovani per impegnarsi nel mondo del cinema sono sempre meno, ma è vero anche che al giorno d'oggi anche con mezzi rudimentali si posso fare cose belle».

Sei prodotti realizzati da artisti sotto i venticinque anni sono stati i protagonisti della serata. «Il cinema indipendente è un’opportunità per noi giovani - dice a Meridionews Alessandro, l'autore del film 20131 - che serve a dimostrare che non ci vuole il portafoglio dei grandi registi per esaltare il cinema mediterraneo». Tutta la prima parte della serata è stata dedicata, non solo ai cortometraggi dei giovani, ma anche all'analisi delle difficoltà che riguardano il cinema indipendente, come libertà d'espressione e di sperimentazione con nuove tecniche.

«Si inizia spesso con un budget basso e poche pretese», racconta Andrea, che si firma con lo pseudonimo di M. Pulvirenti, e che ha qualche anno ha creato Seminalpasture, un collettivo artistico. «Io ho una formazione musicale, non ho mai studiato cinema - spiega il giovane - però con il mio collettivo siamo in tanti e abbiamo una formazione poliedrica che ci permette di metterci in gioco in vari ambiti».

Tra i giovani registi ci sono anche molti studenti che riservano a questa passione tutto il proprio tempo libero. «Oggi se hai un’idea puoi metterla in pratica, anche con mezzi tuoi: ci vuole solo passione e volontà». È questa l'idea che guida le azioni di Max, l'autore di Come si può, il giovane di Aci Castello con origini maltesi che fa spola tra Roma e Los Angeles per portare avanti i propri studi. «In certi casi - dice sorridendo - operare con mezzi rudimentali non guasta, basti pensare che il cinema italiano è nato così».

La serata è stata animata anche dalla partecipazione del collettivo catanese di videomaker Ground’s Oranges, in attività dal 2011, che si è affermato negli anni soprattutto grazie alla realizzazione di videoclip musicali con gruppi famosi nello scenario indipendente, come Baustelle e Colapesce. «Abbiamo sempre preferito il genere dei videoclip, perché è più immediato», dice uno dei membri della formazione, Salvo Nicolosi, accompagnato dal fratello Riccardo. «Un giovane che vuole intraprendere questo percorso non ha certo la strada spianata ma la passione può fare miracoli». I Ground’s Oranges durante la loro carriera hanno prodotto anche video inediti. «Prefunerale, per esempio, è una risposta in chiave ironica allo spopolare della moda dei prematrimoni, una sorta di parodia per dimostrare che la gente ha sempre più difficoltà a distinguere la realtà dalla finzione».