Prima una grandinata sull'Acese, poi pioggia e vento forte anche su Giarre, fino ad arrivare alle immagini di una Bronte che assiste a una timida nevicata di fine marzo. Il colpo di coda dell'inverno 2018 arriva portato da una allerta meteo di livello giallo emanata ieri dall'ufficio regionale della Protezione civile. In tutta l'Isola i temporali previsti invitano all'attenzione, con particolare cautela nell'area orientale della Sicilia. Dove, specialmente sulla costa ionica, il mare mosso invita a mantenere alte le cautele.

Foto di Daniela Maestri Bronte

Secondo quanto riportato dal sito delle previsioni meteo dell'Aeronautica militare, la situazione dovrebbe rimanere invariata fino alle 17 di oggi. Quando le precipitazioni e il vento dovrebbero lasciare spazio al cielo sereno. Prima di allora, però, continuerà il maltempo: sul capoluogo etneo le raffiche di vento potrebbero arrivare a toccare gli 85 chilometri orari.

Numerosi disagi si sono registrati lungo le linee di erogazione dell'energia elettrica. A Catania, come confermato dalla stessa società e-distribuzione, in pieno centro storico oltre 200 abitazioni sono rimaste senza elettricità dall'alba fino al primo pomeriggio. Ad essere interessato da un grave guasto alla rete il quartiere compreso fra piazza Dante e via Crociferi.