Nessun ferito, ma un denso fumo nero rimasto per ore in tutta la zona. Ci sono volute oltre due ore per domare le fiamme che sono scoppiate in via Fallico, a Randazzo, poco dopo le 13.30 di oggi. Non sono ancora chiare le cause: da quello che è stato possibile apprendere, il rogo era così forte da essere stato circoscritto piuttosto difficilmente. Il fuoco è riuscito a passare dal garage al piano superiore della palazzina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Randazzo e, poco dopo, sono arrivati in supporto anche gli uomini in servizio ad Adrano e quelli inviati dal comando provinciale di via Cesare Beccaria, a Catania. La strada è rimasta bloccata per tutta la durata dell'intervento, e sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine randazzesi. Non ci sarebbero feriti, anche se il 118 ha inviato diverse ambulanze. Il cui operato, per fortuna, non è stato necessario. Non è ancora stato stabilito cosa abbia causato l'incendio.