Giornata di incidenti stradali sulle strade di Paternò e del suo comprensorio: il bilancio complessivo è di tre feriti in quattro differenti impatti. Le condizioni di nessuno di loro sembrano essere gravi, ma i medici degli ospedali dove sono stati portati li tengono sotto osservazione, senza sciogliere per il momento la prognosi.

Un impatto è avvenuto intorno alle 15 sulla strada statale 121, la Catania-Paternò, sulla carreggiata che porta verso la cittadina paternese, nei pressi di contrada Palazzolo. L'incidente, che sarebbe autonomo, ha visto come protagonista una ragazza di 26 anni di Paternò che, per cause ancora da accertare, mentre si trovava alla guida della sua Fiat Panda avrebbe perso il controllo del mezzo. L’utilitaria, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, avrebbe perso l’aderenza con la strada, impattato contro il cordolo del muretto che costeggia la ss121, per poi uscire fuoristrada e finire con le ruote in aria sul terrapieno che si trova ai margini della statale.

A prestare i primi soccorsi sono stati gli automobilisti in transito sulla statale che hanno aiutato la donna a uscire dall’abitacolo. Un'ambulanza del 118 ha condotto la giovane all’ospedale Garibaldi centro. La donna sottoposta alle cure del caso non avrebbe riportato ferite gravi. Informati dell’accaduto i carabinieri della compagnia di Paternò: questi ultimi, però, erano impegnati sulla scena di un altro incidente avvenuto nel centro storico paternese, così hanno trasferito la segnalazione alla Polstrada di Catania.

I militari erano a fare i rilievi in via G. B. Nicolosi, all'altezza di via Chiesa nuova. Lì si erano scontrati, poco dopo le 14.15, una Fiat Doblò e uno scooter Honda Sh 150 guidato da un ragazzo di 17 anni. Ad avere la peggio, il centauro che è caduto violentemente sull'asfalto. Immediati i soccorsi: sul posto il personale medico del 118 che, dopo avere stabilizzato il ferito, lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. Le sue condizioni non sarebbero gravi, anche se lamentava dolori a una gamba e avrebbe riportato escoriazioni in diverse parti del corpo. I carabinieri del nucleo radiomobile stanno tentando di ricostruire la dinamica, non ancora del tutto chiara.

Altro incidente a Ragalna poco dopo le ore 11. Si tratterebbe, da una prima ricostruzione, di un sinistro autonomo. Il conducente del mezzo, una Fiat Panda vecchio modello di colore verde, per cause da accertare avrebbe perso il controllo dell’autovettura andandosi a schiantare contro il tronco di un ulivo, collocato nella rotatoria tra via Canfarella e via Rosario. L’uomo, un 40enne del posto, non sarebbe rimasto ferito, anche se il mezzo è rimasto danneggiato nella parte anteriore. Per i rilevi del caso gli agenti della locale polizia municipale, supportati dai carabinieri di Ragalna. Anche in quel caso, al momento dell'incidente la pioggia era forte.

Infine, andando ancora a ritroso, paura ad Adrano per un incidente in via Belvedere. Un giovane alla guida di una Fiat Bravo, intorno alle 10.30, ha perso il controllo del mezzo. il veicolo si è ribaltato ed ha finito la corsa posizionandosi su una fiancata al centro della strada. Per fortuna nulla di grave per il conducente, che è stato portato all’ospedale di Biancavilla per accertamenti dal personale del 118. Sul posto per i rilievi i vigili urbani.