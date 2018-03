Sono bastate le prime piogge per portare via l'asfalto nuovo di zecca su via Etnea, in particolare nel tratto davanti alla metropolitana Borgo di fronte all'hotel Costa. La carreggiata della via principale di Catania era stata asfaltata appena due mesi fa e, secondo quanto diffuso dall'amministrazione, aveva avuto un costo di circa 120mila euro, fondi prelevati dal bilancio comunale per il cantiere dei lavori affidati a una ditta esterna.

Ad appena sessanta giorni di distanza, la strada si presenta con il bitume tutto sbriciolato. Buche e avvallamenti profondi e pericolosi si sono creati dopo che parte dell'asfalto è stata portata via e trascinata dalle acque piovane. Fin da subito qualcosa non aveva convinto i cittadini e gli esercenti della zona: in vari punti, infatti, il manto appena posato aveva raggiunto la quota del marciapiede.

Intanto, da una mezz'oretta circa, sono a lavoro i dipendenti mandati dall'ufficio Manutenzioni del Comune di Catania. Triangoli arancioni delimitano i perimetri delle buche che si sta provvedendo a riempire di bitume.