L'ordinanza numero uno firmata dal commissario straordinario del Comune di Acireale, Salvatore Scalia - arrivato il 23 marzo in sostituzione del sindaco Roberto Barbagallo e della giunta - è la proclamazione del lutto cittadino per i funerali di Giorgio Privitera, il carabiniere acese di 29 anni morto a Cuneo in un incidente d'auto durante il trasferimento di un detenuto al carcere di Asti. Bandiere degli edifici comunali a mezz'asta per tutta la giornata di domani, mercoledì 28 marzo. Alle 12 verrà osservato anche un minuto di silenzio all'interno di tutti gli uffici comunali.

L'ex procuratore generale di Catania alle 10 accoglierà il ministro dell'Interno, Marco Minniti, che arriverà ad Acireale per rendere omaggio al giovane carabiniere morto, lo scorso venerdì mattina, durante lo svolgimento delle proprie attività di servizio lungo strada statale 231 nei pressi di Bra, in provincia di Cuneo. La camera ardente sarà allestita già a partire dalla mattinata, nella chiesa di San Rocco, in corso Umberto. Da lì partirà un corteo che arriverà fino alla Basilica di San Sebastiano dove saranno celebrate le esequie solenni, alle 16 del pomeriggio.

«Visto che la città di Acireale è stata particolarmente colpita da questa grave perdita - scrive il commissario straordinario Scalia nella sua prima ordinanza - si proclama il lutto cittadino tenuto conto che l'amministrazione comunale, raccogliendo la spontanea partecipazione e il sentire convinto della nostra comunità, intende manifestare il cordoglio per questa perdita che ha colpito tutta la cittadinanza».