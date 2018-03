Un cantiere all'incrocio fra via Sant'Euplio e viale Regina Margherita. Al momento, via Sant'Euplio risulta totalmente bloccata dal traffico congestionato con automobili ferme in fila fino a piazza Stesicoro. Inferociti gli automobilisti bloccati in code chilometriche da circa una ventina di minuti.

Il cantiere di via Sant'Euplio era stato annunciato dall'amministrazione comunale e dall'assessore alle Manutenzioni, Salvo Di Salvo, all'interno di un programma di lavori di manutenzione e di riqualificazione di strade e piazze cittadine. In particolare, lo scorso lunedì 19 marzo hanno avuto inizio gli interventi di rifacimento della sede stradale in basolato lavico in via Sant’Euplio e di sistemazione del marciapiede, nel tratto compreso tra viale regina Margherita e via Antonino Longo. «Un intervento da più tempo richiesto da diversi cittadini», scrive l'assessore Di Salvo sul suo profilo Facebook insieme all'annuncio dell'avvio dei lavori. Il cantiere è stato delimitato in modo da consentire la viabilità di metà carreggiata.

La superficie complessiva che sarà interessata da queste sistemazioni è di quattromila metri quadrati e prevede una spesa di 350mila euro. I lavori dovrebbero protrarsi per una durata di circa due mesi.