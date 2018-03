Via Vittorio Emanuele ancora rattoppata e con un rivolo d’acqua che sgorga da un tombino. È questa la situazione attuale nella centralissima strada di Aci Catena. Un problema che persiste, con perdite sempre più copiose. Dopo una settimana, MeridioNews torna a parlare del corso principale del Comune, interessato fino a qualche settimana fa dai lavori per favorire la distribuzione del metano. In occasione del passaggio delle condutture operato dalla società Gas natural il traffico veicolare era stato interdetto, generando problemi alla circolazione e ai commercianti del centro. L’asfalto, alla fine dei lavori, si presenta rattoppato e con alcune buche vicine al punto interessato dalle operazioni.

Stando a quanto dicono i residenti, sembrerebbe che le operazioni di asporto del basolato originario abbiano danneggiato i collegamenti alla rete idrica di un palazzo. A cui va aggiunta questa perdita, che a oggi sembra essere aumentata. L’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Pulvirenti aveva assicurato a MeridioNews una risoluzione del problema, e oggi dà delle tempistiche: «Siamo a conoscenza della perdita d’acqua: si tratta di un semplice guasto di una tubatura. Un problema che non c’entra con i lavori svolti – afferma -. Interverremo sul punto interessato già a partire da giovedì».

La criticità, a detta dell’assessore, sarà risolta «a monte». «Abbiamo un guasto anche nella zona San Giacomo: tutto a causa di una rete idrica vecchia – continua – . I lavori che svolgeremo potrebbero lasciare gli utenti senz’acqua per alcune ore». Intanto, la perdita d’acqua sgorga in via Vittorio Emanuele già da settimane ma, per il componente della giunta catenota, a pesare sono state le tempistiche dovute al reperimento delle somme. Mentre per la strada ammalorata bisognerà attendere alcuni adempimenti tecnici.

I problemi con la distribuzione dell'acqua, però, per i catenoti non sono una novità. Risalgono a una settimana fa, infatti, le lamentele di alcuni residenti della zona Cubisia, quartiere a nord della città, vicino alla via Vittorio Emanuele, a cui non era arrivato l’avviso di interruzione dell’acqua: «Purtroppo lì c’è stato un guasto in un tubo che si trova tra Acireale e Aci Catena – conclude Pulvirenti – situazione che il Comune monitora sempre e di cui gli uffici sono a conoscenza».