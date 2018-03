Il casco di Dario Ambiamonte precede il corteo funebre diretto alla Cattedrale di Catania. Oggi è la giornata del lutto e la parata dei vigili del fuoco, silenziosa, si snoda per il centro cittadino partendo dal comando provinciale di via Cesare Beccaria. Il pompiere 39enne è morto il 20 marzo, a seguito dell'esplosione in via Garibaldi, insieme al collega 37enne Giorgio Grammatico. I colleghi di entrambi portano corone di fiori, i volontari si accodano, gli agenti della polizia municipale in moto aprono la strada e molti civili, sinceramente commossi, assistono in silenzio.

Al passare del corteo i commercianti di via Etnea escono fuori dai negozi, dagli uffici e dalle abitazioni i cittadini si affacciano per l'ultimo saluto all'uomo, originario del quartiere di Cibali. Alle esequie, fissate per le 11.30, c'è anche il ministro dell'Interno Marco Minniti. Ambiamonte sarà tumulato nel sacrario delle Vittime del dovere, al cimitero di Catania, accanto al carabiniere Horacio Majorana, ucciso a Nassiriya (in Iraq) il 12 novembre 2003, durante un attacco terroristico. Durante la funzione religiosa, officiata dall'arcivescovo etneo, una delegazione del coro del Teatro Massimo Bellini eseguirà un brano di Mozart. Le bandiere italiane, intanto, sono a mezz'asta in tutte le sedi istituzionali.