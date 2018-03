Arrivata in ospedale il 23 marzo per il morbillo e morta, nella stessa struttura, tre giorni dopo, di lunedì. È la storia di Maria Concetta Messina, una ragazza di 25 anni deceduta all'ospedale Garibaldi di piazza Santa Maria di Gesù, a Catania. La notizia è stata diffusa questa mattina dal quotidiano La Sicilia: secondo la testata, la giovane è arrivata al pronto soccorso e, dopo un periodo in astanteria e un ricovero in osservazione breve intensiva, le sue condizioni si sarebbero aggravate piuttosto velocemente.

«È rimasta buttata su una barella per ore e ore assieme ad altre persone che avevano il morbillo nella stessa stanza», denuncia la madre, Maria Di Bella. Secondo la ricostruzione, la 25enne - sposata e madre di una bambina di due anni - sarebbe stata trasferita nel reparto di Rianimazione dove è morta. I familiari avrebbero presentato una denuncia ai carabinieri, che hanno sequestrato le cartelle cliniche della giovane.