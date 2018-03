Tredici chili di marijuana tenuti dentro a buste di plastica nascoste in un ripostiglio. In via Sanguinelli, a San Giorgio, quello che sulla carta era un garage era stato trasformato non solo in un'abitazione, ma anche in un deposito di sostanze stupefacenti. Con l'accusa di concorso in detenzione finalizzata allo spaccio di droga, oltre che detenzione illegale di armi, sono stati arrestati una donna di 35 anni e il figlio 17enne di lei.

Ad agire la notte scorsa gli uomini del nucleo operativo di Fontanarossa, che hanno fatto irruzione nell'immobile e hanno trovato l'erba. Dentro al magazzino c'era anche una pistola a salve marca Bruni, calibro 8, probabilmente modificata perché potesse sparare. La droga è stata sequestrata, mentre l'arma sarà inviata ai Ris di Messina che ne stabiliranno l'eventuale alterazione. In attesa del giudizio per direttissima, madre e figlio sono agli arresti domiciliari.