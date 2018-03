Era ossessionato dalla ex moglie e, per questo, le aveva nascosto un gps nell'auto in modo da seguirne gli spostamenti. È stato il personale del commissariato di Borgo-Ognina ad arrestare il sospettato, precedentemente accusato di stalking, mentre pedinava la donna. L’uomo, ex marito della vittima, ha iniziato ad avere comportamenti persecutori in seguito alla decisione da parte di lei di interrompere i rapporti.

Lo stalker ha cominciato a pedinare la donna e successivamente ha acquistato un gps che le ha nascosto nella vettura. La donna, insospettitasi per i continui avvistamenti, ha raccontato i fatti ai poliziotti del commissariato Borgo-Ognina che hanno effettuato ripetute attività di vigilanza. Nel pomeriggio di ieri gli agenti hanno notato l’indagato appostato nei pressi dell’auto. Quest'ultimo prima ha mostrato segni di nervosismo e poi ha tentato di fuggire, ma gli operatori lo hanno raggiunto e immediatamente bloccato.

Dopo varie contestazioni l’uomo ha deciso di collaborare e ammettere i fatti, mostrando l’applicazione gps presente sul proprio cellulare. I dati recuperati all'interno del telefono hanno mostrato oltre cento messaggi di individuazione geografica del veicolo della ex compagna. Dopo essere stato arrestato, è stato portato nel carcere di piazza Lanza.