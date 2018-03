Incidente dopo le 23 sull'asse dei servizi. Stando alle prime informazioni provenienti dalla centrale operativa della polizia municipale di Catania, un'automobile, guidata da un giovane, avrebbe imboccato l'arteria stradale contromano, lungo la carreggiata in direzione del capoluogo. Durante la corsa, il mezzo avrebbe causato almeno un paio di incidenti, per poi fermarsi all'altezza dell'uscita per il mercato ortofrutticolo.

Sul posto ci sono diversi mezzi delle forze dell'ordine e alcuni carroattrezzi, che avranno il compito di sgomberare la carreggiata. Il traffico verso il porto e il centro città è bloccato. Non è chiaro, al momento, quali siano le condizioni di salute delle persone coinvolte negli scontri.