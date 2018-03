Incidente stradale mortale, nella mattinata di ieri, lungo la strada statale 124 in territorio di Licodia Eubea. A perdere la vita Javier Mantello un uomo di 40 anni, di origine argentina, residente a Grammichele, dove era molto conosciuto anche per il suo lavoro nel settore della ristorazione che stava viaggiando a bordo della sua moto Honda.

Ancora pochi i dettagli sulla dinamica dell'incidente avvenuto in un tratto di strada poco trafficata e per cui non ci sarebbero testimoni. Alla ricostruzione stanno lavorando i carabinieri del locale comando in sinergia con gli uomini della compagnia di Caltagirone. Stando a quanto emerso finora, si tratterebbe di un incidente autonomo probabilmente dovuto a una perdita di controllo del mezzo. A ritrovare a terra il corpo senza vita dell’uomo è stato un automobilista in transito nella zona.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118. Arrivati sul luogo dell'incidente, i carabinieri hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso per cercare di raccogliere gli elementi utili a una ricostruzione della dinamica. Intanto, la salma dell’uomo è stata portata nel cimitero della zona e non è da escludere che, nelle prossime ore, possa essere sottoposta a una ispezione cadaverica da parte del medico legale.