Da circa tre ore vigili del fuoco e vigili urbani sono entrati in azione per bloccare una fuga di gas all'incrocio fra via De Felice e via Zaccà Rosolia, in centro a Catania. Una delle condutture della fornitura di metano cittadina è stata tranciata per errore nell'ambito del cantiere di posa della fibra ottica, aperto da qualche giorno nella zona.

Fortissimo l'odore di gas che si è diffuso sul posto. Per precauzione sono state evacuate due palazzine di via De Felice, tra qui quella che ospitava una casa di riposo per anziani. In azione anche i tecnici dell'Acoset, la partecipata del Comune che gestisce la distribuzione del gas in città, per ripristinare le tubazioni danneggiate.