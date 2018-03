Sedici telecamere. Questo il bottino dei ladri che la scorsa notte hanno portato via dal centro diurno per minori di viale Kennedy a Paternò. L'intero sistema di videosorveglianza collegato alle telecamere piazzate fuori dall'immobile è andato fuori uso e, dunque, non ci sarebbe la registrazione dei ladri in azione. Il sistema d'allarme sarebbe poi scattato quando gli uomini avrebbero provato a entrare dentro la struttura forzando un infisso. Di recente, per altro, nella struttura si erano introdotti dei ladri che erano riusciti a rubare un televisore al plasma.

Secondo una prima stima dei danni effettuata dai tecnici del Comune, per rimpiazzare le telecamere rubate e rimettere in funzione il sistema di videosorveglianza sarebbe necessaria una cifra di circa 3500 euro. Il centro diurno per minori è frequentato ogni giorno da una quarantina di ragazzi delle scuole elementari e medie. Lo utilizzano come luogo di ritrovo durante il pomeriggio, ma è lì che fanno anche i compiti seguiti, a titolo gratuito, dagli operatori della cooperativa Progressio.

Altro edificio comunale preso di mira dai ladri è l’immobile di via Libertà che ospita le classi del secondo circolo didattico Giovanni XXIII e dell’Istituto comprensivo G. B. Nicolosi. Qui sarebbero stati danneggiati i mobili, gli arredi e perfino il materiale didattico, come colori, quaderni e giochi. Danni per un ammontare di circa 500 euro.