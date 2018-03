Alessandro Prospero Censabella non aveva proprio voglia di entrare in carcere. Sulle spalle una condanna a 13 anni e sette mesi, accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Per questo motivo, quando si è accorto che nella sua casa nel quartiere San Cristoforo, ha deciso di tentare la fuga gettandosi dal balcone, da un altezza di cinque metri. Il tentativo però è finito male e l'uomo ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra. Prima di essere rinchiuso nella casa circondariale di piazza Lanza è stato portato dagli uomini della polizia al Pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro, dove ha ricevuto le cure del caso.

Censabella, 42 anni, è il figlio del noto ergastolano Arturto, detto 'u scienziato. In passato al vertice del clan Savasta. Il parente, invece, era irreperibile dal novembre 2017. Quando la corte di Cassazione aveva confermato una sentenza del tribunale di Catania risalente all'ottobre 2013. Il 42enne era già finito in manette nelle operazioni antimafia Game over e Ouverture.