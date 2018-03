Cronaca – La vittima, 4 anni, aveva subito un trapianto di midollo osseo all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Le sue condizioni però si sarebbero complicate, tanto da essere ricoverata in Rianimazione dopo essere stata intubata per problemi respiratori. A chiarire i contorni della vicenda sarà un fascicolo in cui si ipotizza l'omicidio colposo