Si è conclusa poche ore fa la clamorosa protesta inscenata dai lavoratori catanesi della nettezza urbana. La ribellione che ha portato la città ad essere invasa dai rifiuti per strada proprio a ridosso di Pasqua, è rientrato dopo l'impegno della prefettura a convocare un nuovo tavolo con i sindacati e i commissari del gestore della raccolta, il consorzio Sen.Eco. Il blocco dei mezzi all'autoparco di via Maserati è stato così rimosso dai manifestanti e i camion sono già tornati operativi.

«Si comincerà subito a raccogliere quello che si è accumulato in questi giorni, la città è in condizioni non più sostenibili», ha scritto su Facebook il sindaco Enzo Bianco, anche lui attore della trattativa vestendo i panni del mediatore. I lavoratori protagonisti del presidio che ha reso impossibile, per l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, erogare il servizio fanno parte del cosiddetto bacino prefettizio. Si tratta di 105 disoccupati in passato licenziati dai precedenti gestori, che attendono da tempo di essere stabilizzati nel settore dell'igiene urbana cittadina.

La protesta era scattata dopo la recente chiamata al lavoro per soli 21 di loro, scelti a quanto pare in base all'anzianità anagrafica. Selezione compiuta in vista della nuova proroga del mini bando da tre mesi per l'appalto della raccolta dei rifiuti. Adesso, convincendo i commissari del consorzio Sen.Eco, si tenterà di non lasciare fuori nessuno, mentre molto probabilmente serviranno almeno 40 ore no stop di servizio per ripulire la città sommersa dalla spazzatura.