Notte infuocata quella appena trascorsa a Biancavilla, dove - all'interno dell'area perimetrale di un'officina - hanno preso fuoco due autocarri. Il rogo si è sviluppato poco dopo le 23.30 in via Del fornaio non distante dalla zona in cui è collocato il depuratore comunale. L'incendio ha danneggiato un autocarro Om 50, distrutto nella parte anteriore dove si trova la cabina, e un Eurostar, anche questo devastato nella parte dell'area guidatore.

Sul posto per domare le fiamme uomini del 115 del distaccamento di Adrano, che hanno lavorato fin dopo l'una del mattino. I due mezzi, a quanto sembra, al momento dell'incendio erano distanti l'uno dall'altro diversi metri. Rimane incerta la causa delle fiamme. Sul posto anche una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò, che ha avviato le indagini del caso. L'attività investigativa è resa difficile dal fatto che la zona è priva di un sistema di videosorveglianza.