Incendio la notte scorsa a Paternò in largo Don Minzoni, nei pressi degli alloggi popolari di zona Ardizzone. In fiamme una Fiat Multipla parcheggiata davanti a un edificio a tre piani. Per cause in fase di accertamento la Multipla è stata divorata in pochi istanti dal fuoco, che si è esteso a una Ford Ka posteggiata a fianco dell'auto coinvolta dal rogo. I residenti, svegliati dal fumo, hanno allertato la centrale operativa dei vigili del fuoco.

Sul posto la squadra dei pompieri del distaccamento di Paternò, che hanno lavorato per oltre un'ora per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. La Multipla ha subito ingenti danni mentre la Ka è rimasta danneggiata nella fiancata, dal lato guidatore. L'intenso calore prodotto dal fuoco ha liquefatto la serranda di una finestra di un appartamento al piano terra: il vetro della finestra che si è spaccato, ma per l'anziana donna residente solo tanto spavento. Gli uomini del 115 non hanno potuto accertare le cause del rogo. Non si esclude alcuna ipotesi, i danni sono ancora da quantificare.