Il gestore di un bar del centro di Palagonia è stato arrestato in flagranza, la notte scorsa, dai carabinieri. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è accusato di detenzione illegale di armi clandestine e munizioni. Il 50enne palagonese è stato sottoposto a una perquisizione non solo in casa, ma anche nell'esercizio commerciale che gestisce.

Così sarebbe stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica, priva di marca e matricola, completa di caricatore e otto cartucce calibro 32; una seconda pistola simile alla prima, anche questa con caricatore, e sette cartucce calibro 7,63; e 48 cartucce calibro 7,63. L'arrestato è stato portato nel carcere di Caltagirone.