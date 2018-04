Momenti di paura sono stati vissuti oggi pomeriggio a Nicolosi, in pieno centro storico, per via di un incendio che ha danneggiato il ristorante Deco' di via Etnea. Le fiamme si sarebbero sprigionate a causa di un improvviso guasto al quadro elettrico generale. L’allarme è pervenuto ai vigili del fuoco poco prima delle 15.45. Sul posto, in poco tempo, sono giunti uomini dal distaccamento Catania Nord e dal comando provinciale catanese di via Beccaria. In zona è stata dirottata anche l’autoscala. Per precauzione era stata allertata anche un'ambulanza, ma alla fine, per fortuna, l'intervento non si è rivelato necessario.

La notevole quantità di fumo sprigionatasi nell'incendio ha invaso la via principale e destato preoccupazione tra i residenti. Palpabile, com'è comprensibile, la tensione tra i proprietari del ristorante per un rogo che ha danneggiato seriamente l’interno del locale. L'intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si estendessero al resto dell’immobile e alle abitazioni vicine. Salvato anche un pappagallo che si trovava in sala. Le operazioni di bonifica si sono concluse intorno alle 19. L'entità economica dei danni è ancora da quantificare. Sul posto anche i carabinieri, volontari di protezione civile e agenti della polizia municipale. Traffico interdetto per ore su via Etnea.