Nicola Sparti, 21 anni, pregiudicato. Non è la prima volta che gli agenti del commissariato Borgo-Ognina fanno un salto a casa sua. Lo scorso 13 gennaio, infatti, i poliziotti avevano trovato - nelle cavità di un muretto che sorge vicino al suo appartamento - circa un chilogrammo di erba. Poco prima, avvicinandosi, avevano visto un bilancino di precisione volar via dalla finestra. E in casa avevano ritrovato sacchetti di plastica e una seconda bilancia. Sparti era finito in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri la polizia si è presentata di nuovo al villaggio Dusmet, dove abita. Il 21enne, sebbene sottoposto ai domiciliari, non era in casa.

A pochi passi dal suo appartamento, gli agenti hanno individuato una gran quantità di macerie e materiale di risulta, su un'area di circa 30 metri quadrati, di proprietà pubblica, su cui era stato allestito un box per animali con una base in cemento e su cui sorge inoltre un immobile in fase di ristrutturazione. Il tutto completamente abusivo. Sparti avrebbe spiegato ai poliziotti che la sua intenzione era chiudere la strada e riservare quella zona soltanto alla sua famiglia. Ora si ritrova indagato in stato di libertà per evasione, gestione illegale di rifiuti speciali, invasione di terreni e abusivismo edilizio.

Poco dopo gli genti hanno rintracciato anche il 19enne Eduard Sparti, che era ricercato perché sottoposto a una misura restrittiva emessa dal tribunale di Catania, per i reati lesioni personali, ricettazione, furto aggravato, rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Arrestato e condotto a piazza Lanza, è anche indagato per falsa attestazione a pubblico ufficiale.