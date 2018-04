Un avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato, su disposizione della procura di Caltagirone, a tre vigili urbani in servizio al Comune di Scordia. Ne da notizia il comando provinciale della guardia di finanza di Catania. Si tratta di S.P., 46 anni di Scordia, F.R., 48 anni di Scordia, e D.A.G., 53 anni di Catania, le accuse riguardano i reati di falso in atto pubblico e abuso d’ufficio.

Le indagini a loro carico hanno fatto emergere il concorso dei tre agenti nella materiale falsificazione e conseguente illecito annullamento di una multa regolarmente elevata per infrazioni al codice della strada. Due dei vigili urbani avevano provveduto a contestare, durante un turno di servizio, un’infrazione nei confronti di un automobilista. Che però avrebbe avuto la fortuna di essere amico del terzo collega, interessatosi per l'annullamento del verbale. Al fine di favorire quest’ultimo e dunque precostituire un presupposto di annullamento dell’atto, i due agenti hanno materialmente alterato il verbale modificando l’indicazione della targa del veicolo, rendendo non immediatamente identificabile il mezzo.

I vigili hanno poi preso atto del falso errore e cancellato la multa attraverso la falsa dicitura «annullato in autotutela» per «targa errata in quanto non leggibile». L'espediente ha consentito agli indagati di sottrarsi alla vigilanza del loro comandante, unica autorità cui compete l'eventuale annullamento in autotutela dei verbali elevati.