Un elicottero della Marina militare italiana è caduto nel mar Mediterraneo la notte scorsa e un militare, di stanza a Catania, ha perso la vita. Il mezzo, modello Sh 212, apparteneva alla nave Borsini ed era impegnato in un'operazione concepita nell'ambito del dispositivo Mare sicuro. Avviata dal 2015 a seguito dell'evolversi della crisi libica per garantire la sorveglianza delle acque che separano l'Africa dall'Europa. L'incidente, stando a quanto riportato dal sito ufficiale della Marina, è avvenuto in prossimità dell'unità navale per cause definite «in corso di accertamento».

A bordo dell'elicottero c'erano cinque persone che sono state recuperate e condotte a bordo della Borsini. Quattro di loro erano in buone condizioni mentre non c'è stato nulla da fare per il sottufficiale Andrea Fazio, 39 anni originario di Augusta, in provincia di Siracusa. Recuperato in stato di incoscienza e poi deceduto nel corso delle operazione di rianimazione. Il militare era effettivo al secondo gruppo elicotteri di Maristaeli.

I familiari, avvertiti di quanto accaduto, adesso sono assistiti da personale specializzato per il supporto psicologico e spirituale. Sul luogo dell'incidente sono approdate altre unità per assistere nave Borsini nella zona dell'ammaraggio. Sulla vicenda la procura militare di Roma ha aperto un'inchiesta, come confermato alle agenzie di stampa dal procuratore Marco De Paolis.

La ministra della Difesa Roberta Pinotti ha espresso il cordoglio ai familiari di Fazio. In una nota la vicinanza ai parenti anche da parte del capo di Stato maggiore dell'esercito Salvatore Farina: «Un sentimento di fraterna vicinanza e solidarietà giunga, in questo triste momento, a tutti gli uomini e donne della Marina militare che ogni giorno sono impegnati nell'adempimento del proprio dovere nei mari di tutto il mondo».