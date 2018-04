Hanno utilizzato una motopala come ariete per sfondare una delle vetrate della filiale Unicredit di via Madrice, in pieno centro ad Aci Catena. Ad agire, intorno alle 13.30, un commando di ladri che ha raggiunto il posto arrivando, secondo una prima ricostruzione, da via Indirizzo a bordo di un camion. Sul cassone c'era il mezzo cingolato utilizzato per assaltare la banca.

Una volta entrati nell'edificio, gli ignoti esecutori della rapina si sarebbero fatti consegnare del denaro per poi dileguarsi rapidamente a piedi. Camion e motopala sono stati abbandonati sulla strada. Sul posto sono giunti i carabinieri, impegnati con i rilievi del caso e la conta dei danni. Al momento la direzione della banca e le forze dell'ordine sono impegnate anche a quantificare il bottino della rapina.

Si tratta del secondo episodio criminoso ai danni dell'istituto di credito catenoto nell'arco degli ultimi anni. Nel 2015, però, il colpo fu messo utilizzando un escavatore e agendo in orario notturno.