Ambulatori vaccinali aperti anche di sabato mattina (dalle 8.30 alle 12.30) e raddoppiati, a partire da mercoledì 11 aprile, nelle sedi di Catania (viale Fleming e San Giorgio), Giarre e Sant'Agata Li Battiati. Sono questi i primi due provvedimenti pratici messi in campo dal direttore generale dell'Asp di Catania Giuseppe Giammanco per tentare di contrastare l'epidemia di morbillo che colpisce la Sicilia in questi mesi. E che proprio a Catania e provincia sembra avere il suo cuore: dall'inizio del 2018 a oggi sono morte tre persone. L'ultima, un bambino di dieci mesi, è venuta a mancare il 4 aprile all'ospedale Garibaldi.

Come dichiarato a MeridioNews dal direttore del servizio di Epidemiologia Mario Cuccia, in provincia di Catania la percentuale di vaccinati si attesta tra il 91 e il 92 per cento. Significa che ci sono all'incirca 20-25mila persone suscettibili. Ciò ha comportato, da maggio 2017 a marzo 2018, 448 casi di morbillo registrati in ospedale. Per questo motivo, al di là dei bambini per cui il vaccino è obbligatorio grazie alla legge Lorenzin, è necessario pensare anche ai più adulti. In tutti i punti prelievo dell'Asp, da mercoledì 11 aprile, sarà possibile per le persone al di sotto dei 50 anni effettuare gratuitamente il test per capire se, pur non vaccinati, si è coperti da anticorpi per resistere alla malattia. Nei pronto soccorso, inoltre, sarà avviato un servizio di triage destinato solo ai malati di morbillo.

Elenco degli ambulatori aperti anche il sabato mattina:

Catania - S. Luigi – viale Fleming Ex PO San Luigi

Catania - S. Giorgio – Stradale S. Giorgio, 5

Acireale – Via Martinez 19 – vecchio presidio ospedaliero

Mascalucia – Viale Regione Siciliana, 12

Caltagirone – Piazza Marconi, 2

Paternò- Via Massa Carrara, 2

Giarre/Riposto – Via Roma, 36 - Riposto

Adrano/Bronte – Piazza S. Agostino - Adrano

Palagonia – Viale Sondrio, 1