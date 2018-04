Una donna sulla quarantina è morta a seguito di un incidente avvenuto sulla strada statale 121, poco dopo le 15.10 di oggi. L'automobilista viaggiava in direzione Biancavilla quando la sua Fiat Panda si è scontrata, per motivi ancora da accertare, con un Fiat Freemont che andava in direzione opposta. Non è chiaro quale delle due vetture abbia invaso l'altra corsia, causando l'impatto. Nel suv viaggiava un'intera famiglia: padre, madre e una figlia. In questo momento gli uomini dei vigili del fuoco stanno tentando di estrarre l'uomo dalle lamiere.

Sul posto è atterrato, alle 15.30, l'elisoccorso di base all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre pochi minuti dopo sono arrivati anche i carabinieri. Non sono ancora state diffuse le generalità della giovane che ha perso la vita. L'impatto è stato violentissimo: il Freemont è finito contro il guard rail mentre l'intera parte frontale della Panda è distrutta. Sul posto anche un'ambulanza del 118, per prestare i soccorsi a chi non sarà trasferito in elicottero. Il mezzo aereo, molto probabilmente, sarà destinato al conducente.