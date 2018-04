«Complimenti a chi ha scelto la posizione della nuova illuminazione». È questo l'incipit di un post amaramente sarcastico pubblicato su un gruppo territoriale catanese su Facebook a corredo di una foto, scattata in viale Ruggero di Lauria vicino alla filiale del Credito Siciliano, che ritrae un palo collocato proprio al centro di un marciapiede.

Da metà febbraio sono iniziati i lavori di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione sul lungomare di Catania. L'intervento, che dovrebbe concludersi entro la metà di maggio, per un costo totale 400mila euro, prevede la rimozione dei sostegni esistenti danneggiati alla base dalla corrosione per la salsedine e la posa di nuovi sostegni.

Uno di questi nuovi pali, però, è stato posizionato proprio in mezzo al marciapiede. In questo modo il sostegno per i nuovi lampioni rende difficoltoso o addirittura impedisce il passaggio dei pedoni. «Come dovrebbe fare un disabile in sedia a rotelle?», si chiede un ragazzo. «E io che vado in giro con un passeggino gemellare?», gli fa eco una mamma. «Purtroppo siamo alle solite - conclude un altro utente - a farne le spese sono sempre le categorie più deboli». Eppure, c'è chi crede che si possa ancora essere in tempo: «Speriamo che qualcuno degli amministratori o degli addetti ai lavori si renda conto e risolva il problema».