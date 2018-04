I lamenti di un cucciolo di pitbull di circa un mese provenienti da un manufatto di cemento realizzato abusivamente. Nei giorni scorsi, la polizia ha denunciato in stato di libertà, il pregiudicato S.N. per il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

A sentire i latrati del cane è stato il personale del commissariato Borgo-Ognina, durante un controllo nell'abitazione di un pregiudicato. In particolare, il cane era tenuto in una struttura di cemento costruita in modo illegale.

Dopo l'intervento realizzato in collaborazione con il reparto di vigilanza ambientale, il cucciolo è stato tolto al pregiudicato e sottoposto a una visita veterinaria. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato inoltre sanzionato per le detenzione di altri due cani privi di microchip.