Ieri sera è stato arrestato un catanese di 49 anni. Accusato di avere aggredito il fratello con un coltello a serramanico, in seguito a una disputa sull’eredità della casa di famiglia, provocandogli ferite molto gravi ritenute guaribili in almeno 30 giorni.

Dopo il fatto la vittima è stata portata all’ospedale Vittorio Emanuele di Catania. Successivamente all’arresto l’arma è stata sequestrata e l’aggressore è stato trattenuto in caserma in attesa del processo per direttissima.