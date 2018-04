Un potente magnete che, posizionato sul contatore, riesce ad abbattere i costi dell'energia elettrica anche del 50 per cento. Il metodo è sempre lo stesso, anche se non se ne sentiva parlare da un po', e sarebbe stato utilizzato a Maniace dal titolare del ristorante Don Ciccio. A renderlo noto è un comunicato inviato dalla polizia provinciale che, in collaborazione con il personale tecnico dell'Enel, ha provveduto a denunciate G. D. P., con l'accusa di furto di energia elettrica.

La calamita sarebbe stata usata per rallentare il flusso di energia elettrica registrato dal contatore, in modo da abbassare notevolmente i costi. Il magnete viene posizionato sopra il contatore Enel e, in alcuni casi, riesce ad annullare i consumi di energia elettrica. Per questi motivi, in attesa dell'espletamento delle formalità di rito, all'imprenditore sarebbe stata interrotta la fornitura di elettricità.