Fiamme nella notte tra martedì e mercoledì a Paternò, in via Archimede, un vicolo non distante dalla chiesa Madonna delle Grazie. L’incendio, che si è sviluppato poco prima delle 2.45, ha interessato l’abitacolo di un Fiat Fiorino, parcheggiato dinanzi all'abitazione del proprietario, un operaio del posto. Pochi minuti dopo, sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno lavorato celermente per evitare che le fiamme avvolgessero l’intero furgoncino.

L’intervento de pompieri è durato quasi un’ora, ossia il tempo necessario per procedere allo spegnimento delle fiamme, alla messa in sicurezza del mezzo e alla bonifica della zona. Il rogo non si sarebbe esteso alle altre auto parcheggiate in zona. I vigili del fuoco non sono riusciti a stabilire con certezza la causa scatenante, anche se l’ipotesi di un corto circuito, scaturito nel punto dove si trova l’autoradio, sembra la più accreditata. Nessun problema per i residenti della zona.