Intorno alle 10 di stamattina, sotto i portici di Corso Sicilia in corrispondenza di via Puccini, tre pattuglie composte da sette vigili urbani sono stati circondati e aggrediti dagli ambulanti che quotidianamente stazionano in zona. Gli agenti della polizia municipale, impegnati in una operazione antiabusivismo e anticontraffazione, hanno sequestrato una ingente quantità di scarpe, vestiti, borse e cinture contraffatte. È a quel punto che sono stati accerchiati e attaccati a calci e pugni da un gruppo fra venti e trenta ragazzi prevalentemente di origine senegalese che hanno reagito violentemente per a riprendersi gli articoli contraffatti sequestrati.

«Solitamente in questi casi - riferisce a MeridioNews l'ispettore della polizia municipale che si sta occupando dell'episodio - gli ambulanti abusivi scappano prima dell'arrivo delle pattuglie, spesso abbandonando la merce contraffatta in strada. Questa volta però si trattava di un quantitativo molto grande e hanno reagito con violenza».

Bloccati e picchiati dal gruppo i sette vigili urbani, che appartengono al reparto Annona e Sicurezza urbana, hanno riportato delle lievi contusioni. Nessuno degli aggressori è stato fermato. All'arrivo della quarta pattuglia di polizia municipale, infatti, i giovani ambulanti abusivi erano già riusciti a scappare e far perdere le proprie tracce fra i vicoli del mercato e le vie della zona circostante. Sul posto, non è stato necessario l'intervento di altre forze dell'ordine né di ambulanze del 118.