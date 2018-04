Lesioni colpose e omissione di soccorso sono i reati contestati dai carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia a tre giovani del posto - una donna di 33 anni e due ragazzi di 21 e 23 anni, tutti con precedenti di polizia giudiziaria - accusati di avere investito un anziano di 73 anni, mentre attraversava sulle strisce pedonali, e di essere fuggiti senza prestare soccorso alla vittima. I tre sono stati denunciati a piede libero. Il fatto si è verificato ieri mattina, poco dopo le 6.30, lungo viale Aldo Moro, la circonvallazione esterna del paese che collega la cittadina licodiese con la strada provinciale 229/I, che porta a Biancavilla. Alla guida della Bmw serie 1 si trovava la 33enne con i due giovani passeggeri dell’autovettura. Non è ancora chiaro il perché la conducente non abbia rallentato nel momento in cui il pensionato stava attraversando sulle strisce pedonali; a causa del contatto avuto con la Bmw, la vittima sarebbe stata sbalzata in avanti di qualche metro, cadendo violentemente sull’asfalto.

Dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri, la conducente dell’autovettura anziché arrestare la macchina, prestare i primi aiuti e chiamare i soccorsi, avrebbe continuare a camminare lungo viale Aldo Moro facendo perdere le proprie tracce. Ad allertare i soccorritori la stessa vittima che ha chiamato ambulanza e carabinieri. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore, dove i medici, dopo le prime cure del caso, hanno appurato delle lesioni guaribili in una ventina di giorni, per poi essere dimesso dopo qualche ora. Intanto i carabinieri hanno avviato le indagini. I militari dell’Arma per dare un volto e un nome agli occupanti del mezzo e ricostruire l’accaduto hanno fatto ricorso alle registrazioni fatte dalle telecamere dei sistema di videosorveglianza piazzate all’esterno di esercizi commerciali e abitazioni private. Avendo appreso tutte le informazioni del caso, i carabinieri hanno avuto modo di ritrovare, occultata in un vicolo alberato, a circa un chilometro di distanza dal luogo dell’incidente, la Bmw serie 1.

Le indagini, inoltre, avrebbero permesso di rintracciare, dopo le adeguate segnalazioni ai vari comandi carabinieri della zona, i tre autori dell’investimento in una strada del centro abitato di Paternò. Fermati dai militari i tre occupanti della Bmw sono stati interrogati dagli investigatori. Da quanto si apprende i tre giovani stavano facendo rientro a casa a Santa Maria di Licodia, dopo aver trascorso la nottata a una festa fuori dalla città licodiese. Da capire ancora come i tre giovani siano giunti a Paternò, se con i mezzi pubblici oppure se ci fosse qualcuno ad attenderli per poi portarli nel Paternese. Dai controlli è stato appurato che l’auto, dal punto di vista assicurativo, era in regola. Sarebbero in corso specifici accertamenti sulla conducente del mezzo e su i due passeggeri. L’autovettura è stata posta sotto sequestro.