Detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. È questa l'accusa che i carabinieri muovono nei confronti di un catanese di 62 anni, incensurato, arrestato dagli uomini del nucleo investigativo. I militari ieri sera hanno fatto irruzione nell'appartamento di via Sardegna in cui, dopo una perquisizione, avrebbero rinvenuto due confezioni di cellophane e cinque involucri con 545 grammi di cocaina e quasi due chili di marijuana, oltre che 820 euro in contanti. L'uomo è stato portato nel carcere di piazza Lanza.