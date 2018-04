Schiacciato sotto al suo trattore che, per cause ancora da accertare, si sarebbe ribaltato in contrada Agnelleria, in territorio di Paternò. Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 11 di oggi, ma la dinamica non è ancora del tutto chiara. La vittima è un 38enne di Belpasso che è stato portato al Trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania. In base alle prime informazioni, l'uomo avrebbe riportato un trauma toracico, alcune lesioni interne e una frattura alla gamba. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò.