Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 13.40 sulla strada statale 120, che collega l'autostrada con il Comune di Piedimonte Etneo. In base alle prime informazioni, si sarebbe trattato di un impatto frontale tra un autobus della linea Interbus e una Fiat Panda di colore bianco, all'interno della quale viaggiavano più persone. Una delle quali sarebbe stata trasferita in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania, tramite un elicottero inviato direttamente nella zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Piedimonte e quelli di Randazzo.

Lo scontro tra i due veicoli sarebbe avvenuto nel tratto di statale che prende il nome di via Bellini, tra il casello di Fiumefreddo e la cittadina pedemontana. Un punto già tristemente noto per via delle pericolose curve in cui, a giugno 2017, si è verificato l'incidente durante la gara non competitiva organizzata dalla Salerno corse. In quella circostanza erano rimaste ferite nove persone e una donna di 41 anni era morta all'inizio di agosto per via dei traumi riportati a seguito dell'impatto.